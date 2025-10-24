Cribados de cáncer de mama: Los “infundios” de Andalucía son las “mismas mierdas” de Madrid: el PP tropieza de nuevo con las víctimas

La crisis de los cribados del cáncer de mama ha hecho saltar las costuras también de esa estrategia y el PP andaluz ha transitado esta semana por el carril que frecuenta el madrileño: los “infundios” de los que el nuevo consejero andaluz acusó a la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) suenan a algo parecido a las “mismas mierdas” de las que habló Díaz Ayuso para referirse a las muertes en las residencias de ancianos durante la pandemia. No son crisis con la misma entidad, pero hay un patrón de comportamiento compartido.