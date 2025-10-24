edición general
Cribados de cáncer de mama: Los “infundios” de Andalucía son las “mismas mierdas” de Madrid: el PP tropieza de nuevo con las víctimas

La crisis de los cribados del cáncer de mama ha hecho saltar las costuras también de esa estrategia y el PP andaluz ha transitado esta semana por el carril que frecuenta el madrileño: los “infundios” de los que el nuevo consejero andaluz acusó a la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) suenan a algo parecido a las “mismas mierdas” de las que habló Díaz Ayuso para referirse a las muertes en las residencias de ancianos durante la pandemia. No son crisis con la misma entidad, pero hay un patrón de comportamiento compartido.

#1 Galton
Cuantos más muertos mejor para el PP... :take: :take: :take:

P.S. La política mata...
#2 kobofen
Yo creo que el estado no debe intervenir. Los que votan al PP tienen derecho a disfrutar de lo votado.
#3 pirat
El pp es como tramp, insulta y amenaza a todo el mundo.
Nokith #4 Nokith
El PP mata.
