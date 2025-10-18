Cribado del cáncer de mama en Asturias: así funciona el programa de detección temprana

Así, aseguran desde Salud que el 69% de las lesiones que se descubren se hallan en estadios iniciales que suelen ser los que tienen un mejor pronóstico. Fuera del programa, ese porcentaje se reduce al 38%. Además, el 90% de las mujeres a las que se encontró un cáncer en las fases tempranas no precisaron tratamiento neoadyuvante, como puede ser la quimioterapia, un porcentaje entre 20 y 30 puntos superior a lo que ocurre en el caso de las personas que no acuden a los cribados.