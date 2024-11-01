La creencia de que el envenenamiento por plomo causó la caída del Imperio Romano no es cierta, según una revisión científica

Durante décadas, una teoría ha fascinado a historiadores y al público general: la idea de que el Imperio Romano cayó, al menos en parte, debido al envenenamiento masivo por plomo. Según esta hipótesis, la élite romana consumía vino adulterado con jarabes de plomo, cocinaba en recipientes de este metal y bebía agua conducida por tuberías de plomo, lo que les habría causado infertilidad, problemas neurológicos y una decadencia generalizada. Un exhaustivo análisis de textos antiguos, restos arqueológicos y huesos de la época refuta esta teoría.