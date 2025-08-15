El crecimiento se desvanece en Europa

Según la segunda estimación de Eurostat, publicada el jueves, el PIB desestacionalizado de la zona euro creció sólo un 0,1% en los tres meses anteriores a junio, sin cambios respecto a la lectura preliminar. En el conjunto de la Unión Europea (UE), el crecimiento fue del 0,2%, también en línea con las estimaciones anteriores. Estas cifras suponen una fuerte desaceleración con respecto al robusto primer trimestre, cuando el PIB creció un 0,6% en la eurozona y un 0,5% en toda la UE gracias al fuerte crecimiento de las exportaciones.