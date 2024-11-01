Crecen un 18% las consultas aéreas por Oriente Próximo y la subida del precio del combustible

Crecen un 18% las consultas aéreas en Reclamador por Oriente Próximo y la subida del precio del combustible. Las consultas aéreas relacionadas con vuelos y derechos del pasajero en Reclamardor.es han experimentado un incremento del 18% en los últimos dos meses, dentro de un contexto marcado por el conflicto en Oriente Próximo y la subida del precio de los combustibles, según un comunicado. Desde la compañía ha destacado que las consultas han evolucionado a medida que la guerra se ha prolongado.