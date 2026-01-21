Crece la epidemia de sarampión en EEUU con un aumento de casos en Carolina del Sur

La epidemia de sarampión sigue propagándose en Estados Unidos con un brote en Carolina del Sur (sureste) que ya sobrepasa los 600 casos, reportaron las autoridades este martes. En medio de una desconfianza pública contra las vacunas, el sarampión está reapareciendo en varios países desarrollados, como Estados Unidos, que atraviesa su peor brote de sarampión en más de 30 años. El país registró más de 2.200 casos de sarampión y tres muertes en 2025. Las infecciones han seguido aumentando en 2026.