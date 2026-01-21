edición general
Crece la epidemia de sarampión en EEUU con un aumento de casos en Carolina del Sur

La epidemia de sarampión sigue propagándose en Estados Unidos con un brote en Carolina del Sur (sureste) que ya sobrepasa los 600 casos, reportaron las autoridades este martes. En medio de una desconfianza pública contra las vacunas, el sarampión está reapareciendo en varios países desarrollados, como Estados Unidos, que atraviesa su peor brote de sarampión en más de 30 años. El país registró más de 2.200 casos de sarampión y tres muertes en 2025. Las infecciones han seguido aumentando en 2026.

Sarampión, erradicado hace 10 años gracias a las vacunas en España.
#1 #2 #3 Es posible que haya mas casos de sarampion pero de lo que no hablais los paniaguados de la industria farmaceutica es de que de los niños muertos, nignuno desarrollo autismo.
#1 Visto lo visto tendremos que mantener la vacunación por siempre jamas, o hasta que Darwin ponga orden.
Los regres.
Darwin haciendo su trabajo....
