Creando a Cristo (documental) [ING]  

Basado en el libro «Creando a Cristo» de James S. Valliant y Warren Fahy Con la participación de los siguientes académicos: Dr. Robert Price Prof. Robert Eisenman Acharya Sanning / D.M. Murdock ÍNDICE: 00:00 - En los comienzos 10:51 - Cultos imperiales 21:35 - Conflicto 33:08 - ¿Quién fue Pablo? 45:16 - El mito de la persecución 50:43 - Guerra total 54:00 - Propaganda flavia 1:02:47 - Líderes judíos de la corte flavia 1:07:35 - Los primeros cristianos y sus símbolos 1:17:59 - La evolución del cristianismo 1:38:16 - Conclusiones