Creando a Cristo (documental) [ING]  

Basado en el libro «Creando a Cristo» de James S. Valliant y Warren Fahy Con la participación de los siguientes académicos: Dr. Robert Price Prof. Robert Eisenman Acharya Sanning / D.M. Murdock ÍNDICE: 00:00 - En los comienzos 10:51 - Cultos imperiales 21:35 - Conflicto 33:08 - ¿Quién fue Pablo? 45:16 - El mito de la persecución 50:43 - Guerra total 54:00 - Propaganda flavia 1:02:47 - Líderes judíos de la corte flavia 1:07:35 - Los primeros cristianos y sus símbolos 1:17:59 - La evolución del cristianismo 1:38:16 - Conclusiones
De cierto os digo que no pasará esta generación, que todas estas cosas no sean hechas.
Que eso no es sino la típica prédica mesiánica de todo predicador mesiánico, siempre pronosticando el inminente fin del mundo.