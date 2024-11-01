edición general
5 meneos
52 clics
Creando a Cristo (documental) [ING]

Creando a Cristo (documental) [ING]  

Basado en el libro «Creando a Cristo» de James S. Valliant y Warren Fahy Con la participación de los siguientes académicos: Dr. Robert Price Prof. Robert Eisenman Acharya Sanning / D.M. Murdock ÍNDICE: 00:00 - En los comienzos 10:51 - Cultos imperiales 21:35 - Conflicto 33:08 - ¿Quién fue Pablo? 45:16 - El mito de la persecución 50:43 - Guerra total 54:00 - Propaganda flavia 1:02:47 - Líderes judíos de la corte flavia 1:07:35 - Los primeros cristianos y sus símbolos 1:17:59 - La evolución del cristianismo 1:38:16 - Conclusiones

| etiquetas: creando , cristo , documental , cristianismo , valliant , fahy
5 0 0 K 61 cultura
2 comentarios
5 0 0 K 61 cultura
themarquesito #1 themarquesito
Mal empiezan con la referencia al Evangelio de Marcos, pues en él no dice Jesús que todo se irá al tacho en la siguiente generación sino en la propia.
De cierto os digo que no pasará esta generación, que todas estas cosas no sean hechas.

Que eso no es sino la típica prédica mesiánica de todo predicador mesiánico, siempre pronosticando el inminente fin del mundo.
0 K 20
Pepa56 #2 Pepa56
Todo en inglés, que manía
0 K 6

menéame