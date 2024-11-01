edición general
8 meneos
13 clics
Crean óvulos humanos fecundables a partir de células de la piel

Crean óvulos humanos fecundables a partir de células de la piel

Un equipo de la Universidad OHSU ha logrado generar óvulos humanos funcionales a partir de células de la piel mediante la técnica de mitomeiosis. El estudio, liderado por Shoukhrat Mitalipov y con la bióloga española Nuria Martí como primera firmante, supone un gran avance para quienes no producen gametos viables. De 82 óvulos obtenidos, un 9% alcanzó la fase de blastocisto. Sin embargo, persisten problemas graves: anomalías genéticas, errores en la meiosis e imprinting. Las aplicaciones clínicas podrían llegar hacia 2035.

| etiquetas: óvulo , humano , fecundable , célula , piel
6 2 0 K 81 ciencia
2 comentarios
6 2 0 K 81 ciencia
azathothruna #1 azathothruna
Solo falta fembots, uteros artificiales, y las mujeres al fin se podran librar de los incel :shit:
0 K 14
Arzak_ #2 Arzak_
Eso sí que es ponerse en la piel del otro :shit:
0 K 11

menéame