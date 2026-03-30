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Crean una “farmacia viviente” implantable que produce fármacos dentro del cuerpo

Crean una “farmacia viviente” implantable que produce fármacos dentro del cuerpo

Investigadores liderados por la Universidad Northwestern, en Estados Unidos, han concretado un avance clave hacia una “farmacia viviente” implantable, capaz de producir medicamentos dentro del cuerpo humano y liberarlos de manera continua. El estudio publicado en la revista Device describe un dispositivo subcutáneo, que integra células modificadas genéticamente con bioelectrónica generadora de oxígeno.

| etiquetas: universidad northwestern , farmacia viviente , medicamentos
2 0 0 K 31 ciencia
2 comentarios
2 0 0 K 31 ciencia
Gry #1 Gry
También "medicamentos" recreativos? :roll:
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rogerius #2 rogerius *
#1 No, eso seguro que no, que es placentero ergo pecaminoso.

Ni respirar va a hacer falta. Los submarinistas, encantados. :troll:
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menéame