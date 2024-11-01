El creador del 'Hola, mundo' y gurú de C ha probado a programar en Rust: "En otro lenguaje serían 5 minutos, con Rust me costó días"

A sus 83 años, Brian Kernighan —leyenda viva de la informática por su papel fundamental en la creación de Unix en los laboratorios Bell y coautor, junto a Dennis Ritchie, del célebre manual The C Programming Language (1978)— sigue impartiendo clases en Princeton y participando en conferencias donde comparte recuerdos, opiniones y advertencias sobre el mundo del software. Una de sus intervenciones más recientes ha girado en torno a dos temas muy relacionados con sus creaciones: la conflictiva relación entre los lenguajes C y Rust, además...