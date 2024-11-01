edición general
Creada una partícula de luz que ha tenido acceso simultáneo a 37 dimensiones [ITA]

Un grupo internacional de científicos ha creado una partícula de luz que está presente en 37 dimensiones distintas. Este resultado es posible gracias a la no-localidad de la física cuántica y está ya descrito en la paradoja de Greenberger–Horne–Zeilinger por el que las ecuaciones llegan a resultados absurdos como que 1 = -1. Los fotones manipulados por estos científicos necesitan de hasta 37 dimensiones para ser descritos. Esto es un ejemplo más de que la física cuántica es aún más alienígena de lo que nos imaginábamos hasta ahora.

Estooo, a ver. Son dimensiones en el espacio de Hilbert, que para eso que es un espacio vectorial de dimensión infinita. O sea, que caben sin problemas. Es el sitio donde existe la función de onda, por ejemplo.

No es real esto.
Pues yo quiero conocer a Miles Morales :foreveralone:
Donde están esas 37 dimensiones.. a ver, que yo las vea!!!  media
#3 tengo unas gafas 37-D para ti...
