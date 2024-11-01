Creada una partícula de luz que ha tenido acceso simultáneo a 37 dimensiones [ITA]

Un grupo internacional de científicos ha creado una partícula de luz que está presente en 37 dimensiones distintas. Este resultado es posible gracias a la no-localidad de la física cuántica y está ya descrito en la paradoja de Greenberger–Horne–Zeilinger por el que las ecuaciones llegan a resultados absurdos como que 1 = -1. Los fotones manipulados por estos científicos necesitan de hasta 37 dimensiones para ser descritos. Esto es un ejemplo más de que la física cuántica es aún más alienígena de lo que nos imaginábamos hasta ahora.