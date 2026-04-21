El CREA y el detector de chorradas

Tesis y tesis que hablan de lo mismo con muy poca variedad; extremadamente breves, dado el grado de redundancia. El pasado 19/3 se leyó y juzgó en la Universidad de Barcelona una tesis titulada Impacto político de la investigación. El caso INCLUD-ED. La autora es miembro del CREA, hoy bajo la lupa por dieciséis demandas judiciales contra su gurú, el catedrático (suspendido) Ramón Flecha, acusado de abuso sexual, acoso y explotación laboral y prácticas sectarias por 14 mujeres y dos hombres.