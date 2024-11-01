edición general
Craig Tiley, director del Open de Australia, avanza una propuesta para disputar partidos femeninos a cinco sets a partir de 2027

Craig Tiley, máximo mandatario del Open de Australia avanzó hoy en 'The New York Times' y 'The Athletic' que está planeando un cambio fundamental en el torneo femenino: partidos a la mejor de cinco sets a partir de cuartos de final. Un planteamiento que quiere impulsar ya desde 2027. "Todos los estudios muestran que el interés crece cuando más largos son los partidos. Como deporte tenemos que crecer" dice Tiley.

plutanasio #3 plutanasio
5 sets me parecen muchos
#2 TOTEMICO
Solo conseguirán que haya muchos abandonos y desfallecimientos. Parece que quieren cargarse a las jugadoras y jugadores con un calendario de locos y alargando los partidos. ¿Qué será lo siguiente, que los set lleguen a los 8 o 10 juegos para ganarlos?
#4 Eukherio
#2 Es una cuestión de audiencia, supongo. Ya hay partidos masculinos en que se ve que ambos están desechos al final y no pueden con el alma, pero se ve que a gran parte del público le mola lo de verlos ahí medio cojeando durante una hora.
