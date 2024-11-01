Craig Tiley, director del Open de Australia, avanza una propuesta para disputar partidos femeninos a cinco sets a partir de 2027

Craig Tiley, máximo mandatario del Open de Australia avanzó hoy en 'The New York Times' y 'The Athletic' que está planeando un cambio fundamental en el torneo femenino: partidos a la mejor de cinco sets a partir de cuartos de final. Un planteamiento que quiere impulsar ya desde 2027. "Todos los estudios muestran que el interés crece cuando más largos son los partidos. Como deporte tenemos que crecer" dice Tiley.