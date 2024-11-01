Crackmanworld: la historia de una de las webs de 'cracks' más recordadas de Internet

Para entender qué fue Crackmanworld, una de las webs más visitadas de España en el mundo warez, primero hay que entender el contexto en el que surgió. Pese a que la piratería de videojuegos existe desde hace casi medio siglo, siendo uno de los momentos álgidos la década de los 80, cuando no solamente se copiaban por medios analógicos tradicionales, ya que incluso se llegaron a emitir juegos y aplicaciones en la radio, donde los geeks de la época grababan desde las ondas sus cintas de casete para sus Commodore 64, ZX Spectrum o Amstrad CPC.