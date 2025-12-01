El Coyote cada cuatro domingos

La estrella máxima del bolo, la más aplaudida y jaleada, fue la Ayuso del hermano comisionista, el novio con Maserati y testaferro y los avales públicos a familiares que se perdieron y nadie encuentra; clamando contra el escándalo que supone la entrada en prisión de un exministro como Ábalos. Estuvo también José María Aznar, récord en abdominales y ministros encarcelados e imputados.
¿Pero a quién se le ha ocurrido que esa foto era buena idea?
Ahí,ahí,dando ejemplo de lo que son los corruptos y la corrupcion..