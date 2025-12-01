edición general
El Coyote cada cuatro domingos

La estrella máxima del bolo, la más aplaudida y jaleada, fue la Ayuso del hermano comisionista, el novio con Maserati y testaferro y los avales públicos a familiares que se perdieron y nadie encuentra; clamando contra el escándalo que supone la entrada en prisión de un exministro como Ábalos. Estuvo también José María Aznar, récord en abdominales y ministros encarcelados e imputados.

SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Vaya estampa, si la miras fijamente durante más de 5 minutos te desaparece la cartera y mueren 5 amigos o miembros de tu familia al azar.
angelitoMagno #1 angelitoMagno
Ostras, la foto, con esos seis personas por encima de los demás como si fueran dioses en la Tierra.
¿Pero a quién se le ha ocurrido que esa foto era buena idea? xD
#3 laruladelnorte
En la quedada contra la corrupción estuvieron todos los que tenían que estar, pero, sobre todo, estuvieron muchos ciudadanos anónimos que no pueden más con tanto choriceo. De entre todos los personajes desconocidos que acudieron a la mani contra la corrupción, quizá el más pintoresco fuese un tipo gallego con barba y gafas llamado M Punto Rajoy.

Ahí,ahí,dando ejemplo de lo que son los corruptos y la corrupcion.. xD xD xD
