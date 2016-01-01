edición general
Las cotizaciones sociales cubren solo el 70% de los ingresos para pagar pensiones

El dinero que el Estado aporta a la Seguridad Social para que esta pueda cumplir con sus obligaciones es cada vez mayor. Hasta el mes de junio, las transferencias totales recibidas por el Ministerio dirigido por Elma Saiz suponían casi el 30% de los ingresos (un 27% en concreto). Es decir, las cotizaciones sociales solo cubrieron el 70% de los recursos del Departamento encargado de pagar las pensiones. Esta partida de gasto se lleva –según el presupuesto del Ministerio– el 88% del gasto total en el nivel contributivo de la Seguridad Social y el

#1
Debería dejar claro que buena parte de ello (si no todo) es debido a pensiones no contributivas. Que como su propio nombre indica, no tienen que ver con las contribuciones a la seguridad social.
#4
#1 Claro, por qué según la agenda libertaria del "Peluca", las pensiones que reciben los discapacitados deberían anularse, y los papás de los nenes que se hagan cargo por traerlos al mundo en esas condiciones.
#5
Con lo que le cobran de IRPF a los pensionistas cubren el otro 30% de sobra. :hug:
#3
Que no, que hay que privatizar las pensiones que sale más barato y rentable para las aseguradoras, Iros a la mierda con la murga de las pensiones, las pensiones son un derecho, no un negocio, cabrones..
#2
El dinero robado en los casos de corrupción sería sufiente para cubrir las pensiones. Vean esta comparativa del 2016 entre dinero perdido en la corrupción, y las pensiones: casos-aislados.com/stats.php Si votamos a ladrones nos roban, nos roban las pensiones, la sanidad, el propio país como demuestran los incendios
#6
A seguir votando capitalismo, monarquía y pobreza, con vuestros votos, y ya da igual si no lo hacéis con vuestras proles.
