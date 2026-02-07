·
3
meneos
13
clics
El coste de la vida en Baleares está 12.000 euros por encima de la media española
Solo Guipúzcoa (38.734), Madrid (36.850) y Barcelona (34.853) superan a Balears en este ranking.
coste
vida
2 comentarios
#1
Verdaderofalso
Eso si es vivir por encima de tus posibilidades
0
K
20
#2
user31
Habría que compararlo con la media alemana.
0
K
10
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
