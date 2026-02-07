edición general
El coste de la vida en Baleares está 12.000 euros por encima de la media española

Solo Guipúzcoa (38.734), Madrid (36.850) y Barcelona (34.853) superan a Balears en este ranking.

Verdaderofalso
Eso si es vivir por encima de tus posibilidades
user31
Habría que compararlo con la media alemana.
