Las costas de los antiguos puertos mediterráneos

Las primeras sociedades se concentraron en torno a pequeñas calas, playas y estuarios, que con el tiempo se convirtieron en fondeaderos naturales. No es casualidad, que muchas de las primeras comunidades marineras se originaran en el Mediterráneo central y oriental, cuyas costas rocosas y sinuosas eran ideales para proteger a los primeros navegantes y para dar cobijo a sus embarcaciones. Posteriormente se acondicionó la costa, construyendo instalaciones portuarias que facilitaran principalmente las acciones de zarpar y arribar a las naves.