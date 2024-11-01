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Cory Doctorow: “La pregunta es cómo crear las herramientas para el internet posnorteamericano que necesitamos”

Cory Doctorow: “La pregunta es cómo crear las herramientas para el internet posnorteamericano que necesitamos”

Cory Doctorow es autor de ciencia ficción, activista y periodista. Conocido por su actividad a favor del sotfware libre y el Creative Commons, publica en España Mierdificación. Qué hacer ante la apropiación de internet por las grandes tecnológicas (Capitán Swing, 2026). Se trata de un ensayo sobre la enshittification, el concepto creado por el propio Doctorow en un artículo en 2023 en su blog Pluralistic y con el que ha descrito la decadencia de las plataformas de internet o, al menos, el empeoramiento progresivo de sus servicios a particulares

| etiquetas: cory doctorow , internet , entrevista , libro , tecnología , eeuu
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1 comentarios
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kumo #1 kumo
A mi este tío me hacía gracia porque eones atrás tenía un comic post-apocalíptico en el que los Sysadmin eran la salvación tras un cataclismo (When Sysadmins ruled the Earth). Luego la turra activista desplazó a todo lo demás.
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menéame