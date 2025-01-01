Los corruptos del siglo XVIII que se echaron a la mar desde Cádiz  

'Un episodio de corrupción en la Carrera de Indias: el caso de los falsos santelmistas’ es el curioso título del último documento destacado del Archivo Provincial de Cádiz. Casi como una demostración de que la íntima conexión entre el dinero y la corrupción, el fraude, no es nueva, la entidad saca a la luz los documentos que, hábilmente falsificados, permitieron en el siglo XVIII el embarque en las naves que iban hacia América de personas que no habían pasado por el colegio sevillano de San Telmo.