Correr desnudo por el vecindario o por qué funciona la estrategia de Trump en un mundo cada vez más distraído

Las consecuencias políticas de la lucha por la atención en una carrera donde gana lo exagerado y lo trivial ya estaban en el ensayo de Neil Postman 'Divertirse hasta morir', que cumple ahora 40 años. El periodista Chris Hayes da una versión más actual y menos pesimista en su último libro, 'The Sirens' Call'.

luspagnolu #1 luspagnolu
Me he leído el artículo y me ha encantado. Lo envío por si alguien lo encuentra tan interesante como yo. Por cierto, quien dice Donald Trump, dice VOX, porque la estrategia es exactamente la misma.
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
#1 la IF tiene un akelarre trimestral llamado CPAC donde van todos a escupir bilis y poner estrategias en común
luspagnolu #3 luspagnolu *
#2 Perdona mi ignorancia, pero, ¿qué es exactamente la IF? Vale, acabo de caer: la Internacional Fascista, claro. Por cierto, me he acordado de ti leyendo el artículo y también de @Livingstone85. y artículo que ha escrito sobre VOX y la juventud en Cataluña. Este artículo: www.meneame.net/story/como-recuperamos-jovenes-bombazo-sobre-vox-hoy-d
themarquesito #4 themarquesito *
#3 Efectivamente, es la Internacional Fascista, que cada tres meses se reúne en CPAC. Allá se junta lo mejor de cada casa: Musk, Milei, Bukele, Le Pen, el borracho de Vox, Stephen Miller...
Dragstat #6 Dragstat
Aquí lo clavó:

“Lo que ha pasado es que el público se ha adaptado a la incoherencia y se ha entretenido hasta volverse indiferente”, escribe Postman, que cree por eso que Huxley entendió cómo las democracias occidentales se podían dirigir sonámbulas hacia el autoritarismo y la mentira como base de una sociedad: “No hace falta ocultarle nada a un público insensible a la contradicción y narcotizado por las distracciones tecnológicas”.
johel #5 johel
"Orwell temía que se nos ocultara la verdad. Huxley temía que la verdad se ahogara en un mar de irrelevancia. Orwell temía que nos volviéramos una cultura cautiva. Huxley temía que nos convertiríamos en una cultura trivial”
Lo que seguro no esperaban es que los mas jovenes convirtiesen "Los dos minutos de odio" en un entretenimiento.
