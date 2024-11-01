Correr desnudo por el vecindario o por qué funciona la estrategia de Trump en un mundo cada vez más distraído

Las consecuencias políticas de la lucha por la atención en una carrera donde gana lo exagerado y lo trivial ya estaban en el ensayo de Neil Postman 'Divertirse hasta morir', que cumple ahora 40 años. El periodista Chris Hayes da una versión más actual y menos pesimista en su último libro, 'The Sirens' Call'.
| etiquetas: éxito , estrategia , trump , mundo , distraído , correr , desnudo , vecindario
“Lo que ha pasado es que el público se ha adaptado a la incoherencia y se ha entretenido hasta volverse indiferente”, escribe Postman, que cree por eso que Huxley entendió cómo las democracias occidentales se podían dirigir sonámbulas hacia el autoritarismo y la mentira como base de una sociedad: “No hace falta ocultarle nada a un público insensible a la contradicción y narcotizado por las distracciones tecnológicas”.
Lo que seguro no esperaban es que los mas jovenes convirtiesen "Los dos minutos de odio" en un entretenimiento.