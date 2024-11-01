Los correos electrónicos de Epstein revelan los estrechos vínculos que mantenía con eminentes científicos [EN]

Los correos electrónicos recientemente revelados contienen numerosas comunicaciones entre Epstein y científicos y académicos de renombre, entre ellos el astrónomo Lawrence Krauss, el economista y exsecretario del Tesoro Lawrence Summers y el lingüista Noam Chomsky, quien mantuvo correspondencia con Epstein incluso después de su condena por delitos sexuales en 2008. Según los correos revelados, Epstein le dijo a Chomsky en 2015: «Por supuesto, puedes usar el apartamento de Nueva York en tu nuevo tiempo libre, o visitar Nuevo México de nuevo».
| etiquetas: epstein , estrechos vínculos , chomsky
Epstein en 2015: "Por supuesto, puedes usar el apartamento de Nueva York en tu nuevo tiempo libre, o visitar Nuevo México de nuevo".
Relacionada: www.meneame.net/story/jeffrey-epstein-movio-270-000-dolares-noam-choms
Algunas conversaciones más entre Chomsky y el pedófilo: bsky.app/profile/dangaristo.bsky.social/post/3m5ij7nw2xs2p