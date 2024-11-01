edición general
Los correos electrónicos de Epstein revelan los estrechos vínculos que mantenía con eminentes científicos [EN]

Los correos electrónicos recientemente revelados contienen numerosas comunicaciones entre Epstein y científicos y académicos de renombre, entre ellos el astrónomo Lawrence Krauss, el economista y exsecretario del Tesoro Lawrence Summers y el lingüista Noam Chomsky, quien mantuvo correspondencia con Epstein incluso después de su condena por delitos sexuales en 2008. Según los correos revelados, Epstein le dijo a Chomsky en 2015: «Por supuesto, puedes usar el apartamento de Nueva York en tu nuevo tiempo libre, o visitar Nuevo México de nuevo».

Vlemix #1 Vlemix
Chomsky en 2015, cuestionado acerca de su relación con Epstein: "No es asunto suyo. Ni de nadie. Lo conocía y nos veíamos de vez en cuando".
Epstein en 2015: "Por supuesto, puedes usar el apartamento de Nueva York en tu nuevo tiempo libre, o visitar Nuevo México de nuevo".

Relacionada: www.meneame.net/story/jeffrey-epstein-movio-270-000-dolares-noam-choms

Algunas conversaciones más entre Chomsky y el pedófilo: bsky.app/profile/dangaristo.bsky.social/post/3m5ij7nw2xs2p
#2 cybermouse
A ver, que parece que ser cientifico, psicologo o taxista de UBER ya te hace superior moramlmente a la media en materia de meter y sacar :-D :-D :-D No veo la importancia
