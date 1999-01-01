Un corredor clave en el Cáucaso Sur se convierte en la Ruta Trump

El corredor de Zanguezur, que conecta Azerbaiyán con el enclave de Najicheván, será transferido al control estadounidense y pasará a llamarse la Ruta de Trump para la Paz y la Prosperidad Internacional. La cooperación con EE.UU. en este corredor durará 99 años, anunció este viernes Donald Trump en una reunión con los líderes de Armenia y Azerbaiyán en la Casa Blanca. "La Ruta de Trump para la Paz y la Prosperidad Internacional es una zona de tránsito especial que permitirá a Azerbaiyán tener pleno acceso a su territorio de Najicheván.