Un corredor clave en el Cáucaso Sur se convierte en la Ruta Trump

El corredor de Zanguezur, que conecta Azerbaiyán con el enclave de Najicheván, será transferido al control estadounidense y pasará a llamarse la Ruta de Trump para la Paz y la Prosperidad Internacional. La cooperación con EE.UU. en este corredor durará 99 años, anunció este viernes Donald Trump en una reunión con los líderes de Armenia y Azerbaiyán en la Casa Blanca. "La Ruta de Trump para la Paz y la Prosperidad Internacional es una zona de tránsito especial que permitirá a Azerbaiyán tener pleno acceso a su territorio de Najicheván.
| etiquetas: armenia , azerbaiyán , ee.uu , corredor zanguezur , najicheván
Me quiere sonar que ese corredor ya existia y que rusia llevaba bastantes años siendo el garante de su viabilidad, cosa que ya no puede hacer. No se si lo estare confundiendo con otro pero si es el caso usa se ha metido en un polvorin y va dejar tiradas a ambas partes, como siempre hace. Espero que Armenia y Azerbayan esten preparando ese escenario desde ya.