Corea del Sur lanza piloto de renta básica rural: Siete condados pagarán 150.000 wones mensuales para intentar frenar el despoblamiento

Siete condados rurales de Corea del Sur han sido seleccionados para lanzar un proyecto piloto de ingreso básico rural, una iniciativa que busca abordar de forma directa la crisis de despoblación y envejecimiento que afecta a las zonas más apartadas del país. A partir de principios de 2025, todos los residentes que lleven al menos 30 días viviendo en uno de estos condados recibirán 150.000 wones mensuales —unos 105 euros— en forma de bonos locales, canjeables exclusivamente en comercios de su propia comunidad.