Corea del Sur envejece tan rápido que ya debate si la tercera edad empieza a los 75 años y no a los 65

Corea del Sur envejece tan rápido que ya debate si la tercera edad empieza a los 75 años y no a los 65

La esperanza de vida ha aumentado mucho desde que se fijó en 65 años el umbral legal para considerar a alguien anciano, mientras que cada vez más personas quieren —o necesitan— seguir trabajando después de esa edad. En paralelo, han empezado a multiplicarse propuestas para retrasar la jubilación efectiva, flexibilizar el empleo sénior, adaptar mejor la salida del mercado laboral, y trabajar más tiempo en una sociedad más vieja.

jonolulu #1 jonolulu
Ampliar la vida laboral hasta los 75. Otro éxito del Capitalismo
#2 Barriales
#1 korea del Sur, Japón, Taiwan, Singapur,.... son países fallidos. Han basado su bienestar económico y sus crecimiento exponencial, en la esclavitud de su población.
Viva el turbocapitalismo y el ultraliberalismo salvaje.
#3 Toponotomalasuerte
#1 mientras la banca se jubila a los 50.
Quizá habría que prohibir esas jubilaciones a los 55 y mantenerla en los 65.
#5 MPR
#1 Aumentan la edad de jubilación y luego no se explican por qué aumentan las bajas por enfermedad: hay que terminar con el absentismo laboral que se está convirtiendo en un plaga. :palm:
capitan__nemo #7 capitan__nemo *
#1 Qué prefieres.
- Vivir hasta los 75 y trabajar hasta los 65.
- Vivir hasta los 85 y trabajar hasta los 75.

#4 Esas revoluciones médicas estan ocurriendo todos los dias aumentando la esperanza de vida a cada vez mas años.
#10 drstrangelove
#7 Una cosa es llegar a los 85, otra es la edad a la que llegas en buen estado, y ahora mismo la cosa está estancada en alrededor de 60~65 años en los países más desarrollados. No parece que la cosa pase de ahí, por muchas revoluciones que quieran meter.

Además la productividad del trabajo ha aumentado una barbaridad, no tiene sentido decir que no se pueden pagar pensiones, cuando hace 30 años se podían pagar y se producía mucho menos; hoy en día, con una productividad mucho mayor, deberían…   » ver todo el comentario
#8 Eukherio
#1 Y una gilipollez que solo agrava el problema. Tú puedes implementar jubilación a los 75, pero no va a haber una sola empresa que quiera tener a peña de 60 o más con mil achaques. Ya pasa ahora con los mayores de 50, que de media están infinitamente mejor. A la que puedan alegarán baja productividad para largarlos o los putearán hasta que no les quede otra que pirar.

Al final o copias el modelo americano y tienes a los viejos haciendo curros de mierda en los que se paga en cacahuetes o te replanteas seriamente el problema de fondo.

Si la solución fuese la jubilación a los 99 ya lo habrían hecho todos.
Ludovicio #11 Ludovicio
#1 Al mismo tiempo que te encarece el cuidado sanitario que te permitiría llegar a esas edades en buenas condiciones.
#4 drstrangelove
Extender la vida laboral no tiene sentido a no ser que haya algún tipo de revolución médica que nos permita vivir 100 años sin despeinarnos. Y eso no parece que vaya a ocurrir, al menos a medio plazo.

Lo que tienen que hacer es repartir más los beneficios empresariales, e incidir en mayor productividad. Permitir más inmigración también solucionaría muchos problemas.
#9 Eukherio
#4 Se insiste mucho en que los 65 de ahora no son los 65 de antes y yo lo veo una gilipollez. Mis padres aun no llegan a 70 y ya tienen mil problemas que no tenían con 40-50: principio de cataratas, déficit de vitaminas, artrosis, problemas de audición, etc. Querer creer que gente así está en las mismas condiciones para trabajar que uno el chaval de 25 medio es engañarse a uno mismo.
#6 kh4os
Aún no os habéis dado cuenta de que somos esclavos?
