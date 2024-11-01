Corea del Sur envejece tan rápido que ya debate si la tercera edad empieza a los 75 años y no a los 65

La esperanza de vida ha aumentado mucho desde que se fijó en 65 años el umbral legal para considerar a alguien anciano, mientras que cada vez más personas quieren —o necesitan— seguir trabajando después de esa edad. En paralelo, han empezado a multiplicarse propuestas para retrasar la jubilación efectiva, flexibilizar el empleo sénior, adaptar mejor la salida del mercado laboral, y trabajar más tiempo en una sociedad más vieja.