Corea del Sur envejece tan rápido que ya debate si la tercera edad empieza a los 75 años y no a los 65

La esperanza de vida ha aumentado mucho desde que se fijó en 65 años el umbral legal para considerar a alguien anciano, mientras que cada vez más personas quieren —o necesitan— seguir trabajando después de esa edad. En paralelo, han empezado a multiplicarse propuestas para retrasar la jubilación efectiva, flexibilizar el empleo sénior, adaptar mejor la salida del mercado laboral, y trabajar más tiempo en una sociedad más vieja.
| etiquetas: corea del sur , envejecimiento , tercera edad , 75
Viva el turbocapitalismo y el ultraliberalismo salvaje.
Quizá habría que prohibir esas jubilaciones a los 55 y mantenerla en los 65.
- Vivir hasta los 75 y trabajar hasta los 65.
- Vivir hasta los 85 y trabajar hasta los 75.
#4 Esas revoluciones médicas estan ocurriendo todos los dias aumentando la esperanza de vida a cada vez mas años.
Además la productividad del trabajo ha aumentado una barbaridad, no tiene sentido decir que no se pueden pagar pensiones, cuando hace 30 años se podían pagar y se producía mucho menos; hoy en día, con una productividad mucho mayor, deberían… » ver todo el comentario
Al final o copias el modelo americano y tienes a los viejos haciendo curros de mierda en los que se paga en cacahuetes o te replanteas seriamente el problema de fondo.
Si la solución fuese la jubilación a los 99 ya lo habrían hecho todos.
Lo que tienen que hacer es repartir más los beneficios empresariales, e incidir en mayor productividad. Permitir más inmigración también solucionaría muchos problemas.