Corea del Norte presenta drones inspirados en los modelos estadounidenses Global Hawk y Reaper

Corea del Norte ha aprovechado las celebraciones del 80.º aniversario de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Corea en la Base Aérea de Kalma para reafirmar su apuesta por los drones de gran tamaño. Las imágenes de los medios estatales destacaron los drones Saebyeol-4 y Saebyeol-9, asignados al 59.º Regimiento de Héroes Gil Yong Jo. Ambos sistemas, que imitan fielmente las líneas del RQ-4 Global Hawk y el MQ-9 Reaper estadounidenses, se mostraron con marcas operativas.