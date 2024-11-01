Corea del Norte presenta drones inspirados en los modelos estadounidenses Global Hawk y Reaper

Corea del Norte ha aprovechado las celebraciones del 80.º aniversario de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Corea en la Base Aérea de Kalma para reafirmar su apuesta por los drones de gran tamaño. Las imágenes de los medios estatales destacaron los drones Saebyeol-4 y Saebyeol-9, asignados al 59.º Regimiento de Héroes Gil Yong Jo. Ambos sistemas, que imitan fielmente las líneas del RQ-4 Global Hawk y el MQ-9 Reaper estadounidenses, se mostraron con marcas operativas.
| etiquetas: corea del norte , drones , reaper , global hawk
Para que un chisme que vuela sea una copia no vale solo con que la forma externa te recuerde a otro. De hecho, la foto del coreano lleva un ala recta, el predator lleva flecha negativa (por ejemplo la flecha cambia el comportamiento cuando andas cerca de la pérdida), la cola no se parece en nada lo que implica un sistema de dirección completamente diferente y los motores, pues tendrán… » ver todo el comentario
Ya está bien de rajar de ese país en base a manipulaciones sistemáticas de EEUU y aliados.
Y que quede claro que no estoy defendiendo a esa dictadura, solo digo que no cometamos el mismo error que con china asumiendo que siguen haciendo solo copias de mala calidad.