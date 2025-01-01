"Corea del Norte me envió al extranjero para trabajar como especialista en informática encubierto... Mi salario financió al régimen"

Jin-su afirma que, a lo largo de los años, utilizó cientos de documentos de identidad falsos para solicitar trabajos remotos en el sector de la informática en empresas occidentales. Formaba parte de un vasto plan encubierto para recaudar fondos para Corea del Norte. Según le dijo a la BBC en una entrevista excepcional, compaginar varios trabajos en Estados Unidos y Europa le significaba al menos US$5.000 al mes. Algunos compañeros ganaban mucho más, señaló. Antes de desertar, Jin-su, cuyo nombre fue cambiado para proteger su identidad...