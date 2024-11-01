Corea aprueba el primer buque metanero del mundo propulsado por un reactor de sales fundidas

Corea del Sur aprobó el diseño del primer buque transportador de gas natural licuado (LNG) propulsado por un reactor nuclear de sal fundida. El avance, del Instituto Coreano de Investigación de Energía Atómica (KAERI) y el gigante naval Samsung Heavy Industries, es un paso crucial hacia la descarbonización del transporte marítimo. Un reactor nuclear de 100 megavatios térmicos (MWt) usa mezcla de combustible y sal fundida como medio líquido. A diferencia de reactores tradicionales con combustible sólido, permite operación continua sin recargas.