Corea aprueba el primer buque metanero del mundo propulsado por un reactor de sales fundidas

Corea del Sur aprobó el diseño del primer buque transportador de gas natural licuado (LNG) propulsado por un reactor nuclear de sal fundida. El avance, del Instituto Coreano de Investigación de Energía Atómica (KAERI) y el gigante naval Samsung Heavy Industries, es un paso crucial hacia la descarbonización del transporte marítimo. Un reactor nuclear de 100 megavatios térmicos (MWt) usa mezcla de combustible y sal fundida como medio líquido. A diferencia de reactores tradicionales con combustible sólido, permite operación continua sin recargas.
Tenían el problema que cuando estaban en puerto necesitaban un generador de calor que mantuviera las sales del reactor en movimiento (si se para las sales se solidifican en bloque sólido, es muy seguro de cara a los accidentes pero un problema porque no se puede arrancar)
