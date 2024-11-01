Córdoba acelera su revolución industrial gracias al cobre verde

La transición energética, la electrificación de la economía y las energías renovables han disparado la demanda de este metal. La provincia de Córdoba vuelve a situarse en el foco del desarrollo industrial europeo con la puesta en marcha de una nueva planta de cobre verde impulsada por Cunext Group, que iniciará su trabajo en junio. Más allá de la dimensión tecnológica del proyecto, la iniciativa representa un paso decisivo en la creación de empleo estable, el fortalecimiento del tejido empresarial y la consolidación de Andalucía como destino es