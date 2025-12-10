Un corazón que late fuerte en la garganta o que pega un salto en la caja: así son las arritmias

Palpitaciones. Taquicardia. Un latido que se salta, o un corazón que late tan fuerte que se nota hasta en la garganta. Todas ellas son acepciones que si bien no las recoge un diccionario, sirven para describir las arritmias, o lo que es lo mismo, una alteración de la frecuencia cardíaca. «El corazón es como un sistema eléctrico que tiene un marcapasos, y suele ser rítmico, pero se puede alterar por diversas razones», explica Rafael Vidal, cardiólogo del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac).