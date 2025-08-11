Convocan una protesta en Calahorra por una brutal agresión: la víctima, ingresada en el Hospital Universitario de Navarra

Tras la agresión sufrida por un joven en la madrugada del sábado al domingo, la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, ha reclamado a la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, una reunión inmediata con el objetivo de recibir información directa sobre lo sucedido, según informa el Diario La Rioja. El ataque se produjo en las inmediaciones de la calle El Sol, cuando un joven de la localidad recibió un golpe en la cabeza con un objeto contundente, lo que le causó lesiones de gran gravedad.