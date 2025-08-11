edición general
4 meneos
49 clics
Convocan una protesta en Calahorra por una brutal agresión: la víctima, ingresada en el Hospital Universitario de Navarra

Convocan una protesta en Calahorra por una brutal agresión: la víctima, ingresada en el Hospital Universitario de Navarra

Tras la agresión sufrida por un joven en la madrugada del sábado al domingo, la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, ha reclamado a la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, una reunión inmediata con el objetivo de recibir información directa sobre lo sucedido, según informa el Diario La Rioja. El ataque se produjo en las inmediaciones de la calle El Sol, cuando un joven de la localidad recibió un golpe en la cabeza con un objeto contundente, lo que le causó lesiones de gran gravedad.

| etiquetas: joven , agresión , menor , calahorra , ingresada , hospital , grave
3 1 0 K 44 actualidad
3 comentarios
3 1 0 K 44 actualidad
Pertinax #1 Pertinax *
Rápido han convocado la manifestación... por redes sociales con el lema "Queremos una Calahorra segura". Apuesto un huevo y no lo pierdo a que no es ningún colectivo social calagurritano.
0 K 20
Esku #3 Esku
#1 He estado en un par de manifestaciones de esas, una en Marcilla (hubo 3 en realidad, estuve en todas), contra los menas de un centro de menas que estaba al doble de capacidad y que desde que se abrio en 2019 empezo a haber robos, inseguridad y disturbios, estuve hablando con varios de los vecinos; otra en San Adrian, donde 20 magrebies aparecieron de la nada a agredir a los vecinos y a causar heridos y disturbios. Te aseguro que jamas se va a decir abiertamente quienes causan el problema y que los discursitos que se dicen en las manifestaciones son autenticas idioteces que jamas van a solucionar nada. No se si es el caso, pero de serlo se va a repetir el patron.
0 K 9
SegarroAmego #2 SegarroAmego
Pinta a caso aislado de esos que va para la enciclopedia de casos aislados
0 K 6

menéame