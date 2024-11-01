edición general
Convocan una concentración en Zaragoza en apoyo a Cristina Fallarás el día de su juicio tras la denuncia del rapero Ayax

El próximo 16 de marzo a las 10.30 horas, coincidiendo con la declaración de Cristina Fallarás en los juzgados de Zaragoza, activistas feministas han convocado una concentración en su apoyo. La convocatoria se está difundiendo en redes sociales bajo el lema #TodasSomosFallarás, en referencia al juicio que afronta tras la denuncia presentada por el rapero Ayax. El objetivo es visibilizar lo que las impulsoras consideran un intento de intimidación contra el movimiento que recoge y difunde testimonios de violencias machistas y, en particular......

Alakrán_ #1 Alakrán_
Dejemos que la justicia lleve su curso.
3 K 44
Sawyer76 #2 Sawyer76
#1 Cosa que no hace ella, que insinúa y señala cobardemente a otros por redes, sin pruebas, para su linchamiento y trata a todos los hombres como si llevaran encima el Pecado Original.
3 K 43
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
pues a ver si no acaba teniendo mas meneos la noticia que asistentes a la concentracion :popcorn:
2 K 30
taSanás #4 taSanás
No, la intención no es presionar al juez.
No, las manifestantes no han juzgado y condenado ya al de la pilila….
0 K 8

