·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9480
clics
El día que un estudiante me hizo dudar de la gravedad
8628
clics
La compañía china XPENG tiene que cortar en directo y sobre el escenario el recubrimiento de su robot IRON para demostrar que es real. [Eng]
6404
clics
La pregunta que le hace Silvia Intxaurrondo a Miriam Nogueras sobre el bloqueo de Junts deja a la portavoz sin palabras por unos segundos
5790
clics
La actriz Debra Messing recibe críticas tras llamar yihadista a Zohran Mamdani
4116
clics
La ‘excusatio non petita’ de Juan del Val en ‘El hormiguero’
más votadas
613
Pedro Sánchez, el presidente mejor valorado de la historia democrática por delante de Suárez y de Aznar
554
Un juez declara ilegal los pagos del PP a 6 tránsfugas del PSOE para 'comprar' la alcaldía de Cartagena
450
El escolta de Vito Quiles es uno de los ultras nazis del Real Madrid de Florentino Pérez
358
El día que un estudiante me hizo dudar de la gravedad
425
Ifema desvela que la Fórmula 1 de Madrid tiene 30.000 entradas sin vender pese a que Ayuso dijo que se despacharon "en dos minutos"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
26
clics
Convocan concentración en la Complutense contra Vito Quiles
Bajo el lema Fuera fascistas de la universidad, la convocatoria busca impedir que el agitador fascista haga acto de presencia en el campus y difunda sus discursos de odio.
|
etiquetas
:
concentración
,
complutense
,
vito quiles
,
fuera fascistas
6
2
0
K
144
Ardilléame
12 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
2
0
K
144
Ardilléame
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#12
vviccio
Hay llevar ante la justicia a todas las sectas de odio.
0
K
13
#3
lib_free
Pff un poco harto ya de darle titulares a este tipo. Que necesidad hay de impedirle que haga una charla? si es que a la vista está que este tipo no tiene nada interesante ni inteligente que decir. Pero eso si, con tanta manifestación violenta queda claro que las universidades no son centros de debate de ideas en libertad, lo hemos visto con Rosa Diez con Cayetana Alvarez de Toledo por ejemplo, y si al finalsolo se les permite dar voz a gente de izquierdas pues algo falla, sobre todo si encima hay violencia y encapuchados.
1
K
13
#6
alcama
#3
No les cabe enla cabeza que libertad de expresión es que cualquiera pueda expresarse en libertad , aunque no estes de acuerdo con él o ella. No les entra en la cabeza porque son borregos , usan la la violencia para amedrentar a otros y no admiten la pluralidad
0
K
7
#9
yoma
*
#8
Que gente como tú me considere escoria es un halago ya que significa que no me consideras como eres tú. Lo que me preocuparía es que me alabaras.
Por cierto, pierden todo derecho cuando no están autorizados.
No todo lo ampara la libertad de expresión. ¿Qué pasaría si yo sin autorización entro a la fuerza en el Palacio Real dando gritos en contra de la monarquía?
0
K
12
#7
yoma
#4
A un solo periodista. No te veía muy preocupado cuando los encapuchados eran los de tu cuerda y fueron a apalear a inmigrantes (y algún español) a Torrepacheco.
0
K
12
#8
alcama
#7
A un solo periodista.
Qué poca vergüenza tienes . En fin, si defiendes a la escoria ya sabes en qué te conviertes
0
K
7
#10
Juantxi
Gentuza como ese no merecen ser mencionados, es lo que ellos pretenden.
0
K
11
#5
Celebrus
Vito Zoppellari: Las cosas hay que llamarlas por su nombre.
0
K
6
#11
monarquico
La izquierda es poco tolerante con las ideas de los demás. Es normal que los demócratas se estén alejando de esa ideología criminal.
0
K
6
#1
alcama
La universidad no es propiedad de estos mierda que pegan a periodistas indefensos
1
K
-5
#2
yoma
#1
La universidad es más de los que estudian ahí que de los provocadores que no han pisado un centro educativo desde que salieron de la guardería.
2
K
42
#4
alcama
*
#2
¿Encapuchados? ¿Que apalizan a periodistas? ¿Que impien el ejercicio de la libertad de expresión? Yo creo que estan mucho más proximos al fascismo de lo que nos quieres vender
0
K
7
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Por cierto, pierden todo derecho cuando no están autorizados.
No todo lo ampara la libertad de expresión. ¿Qué pasaría si yo sin autorización entro a la fuerza en el Palacio Real dando gritos en contra de la monarquía?
A un solo periodista.
Qué poca vergüenza tienes . En fin, si defiendes a la escoria ya sabes en qué te conviertes