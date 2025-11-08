edición general
8 meneos
26 clics
Convocan concentración en la Complutense contra Vito Quiles

Convocan concentración en la Complutense contra Vito Quiles

Bajo el lema Fuera fascistas de la universidad, la convocatoria busca impedir que el agitador fascista haga acto de presencia en el campus y difunda sus discursos de odio.

| etiquetas: concentración , complutense , vito quiles , fuera fascistas
6 2 0 K 144 Ardilléame
12 comentarios
6 2 0 K 144 Ardilléame
vviccio #12 vviccio
Hay llevar ante la justicia a todas las sectas de odio.
0 K 13
lib_free #3 lib_free
Pff un poco harto ya de darle titulares a este tipo. Que necesidad hay de impedirle que haga una charla? si es que a la vista está que este tipo no tiene nada interesante ni inteligente que decir. Pero eso si, con tanta manifestación violenta queda claro que las universidades no son centros de debate de ideas en libertad, lo hemos visto con Rosa Diez con Cayetana Alvarez de Toledo por ejemplo, y si al finalsolo se les permite dar voz a gente de izquierdas pues algo falla, sobre todo si encima hay violencia y encapuchados.
1 K 13
alcama #6 alcama
#3 No les cabe enla cabeza que libertad de expresión es que cualquiera pueda expresarse en libertad , aunque no estes de acuerdo con él o ella. No les entra en la cabeza porque son borregos , usan la la violencia para amedrentar a otros y no admiten la pluralidad
0 K 7
yoma #9 yoma *
#8 Que gente como tú me considere escoria es un halago ya que significa que no me consideras como eres tú. Lo que me preocuparía es que me alabaras.
Por cierto, pierden todo derecho cuando no están autorizados.
No todo lo ampara la libertad de expresión. ¿Qué pasaría si yo sin autorización entro a la fuerza en el Palacio Real dando gritos en contra de la monarquía?
0 K 12
yoma #7 yoma
#4 A un solo periodista. No te veía muy preocupado cuando los encapuchados eran los de tu cuerda y fueron a apalear a inmigrantes (y algún español) a Torrepacheco.
0 K 12
alcama #8 alcama
#7

A un solo periodista.

Qué poca vergüenza tienes . En fin, si defiendes a la escoria ya sabes en qué te conviertes
0 K 7
#10 Juantxi
Gentuza como ese no merecen ser mencionados, es lo que ellos pretenden.
0 K 11
Celebrus #5 Celebrus
Vito Zoppellari: Las cosas hay que llamarlas por su nombre. :clap:
0 K 6
#11 monarquico
La izquierda es poco tolerante con las ideas de los demás. Es normal que los demócratas se estén alejando de esa ideología criminal.
0 K 6
alcama #1 alcama
La universidad no es propiedad de estos mierda que pegan a periodistas indefensos
1 K -5
yoma #2 yoma
#1 La universidad es más de los que estudian ahí que de los provocadores que no han pisado un centro educativo desde que salieron de la guardería.
2 K 42
alcama #4 alcama *
#2 ¿Encapuchados? ¿Que apalizan a periodistas? ¿Que impien el ejercicio de la libertad de expresión? Yo creo que estan mucho más proximos al fascismo de lo que nos quieres vender
0 K 7

menéame