Convivir durante un año con un robot humanoide implica algunas «cuestiones prácticas» que no te cuentan en los vídeos

Hacía tiempo que no veía una charla TED porque se volvieron un poco… de aquella manera; autoayuda, superación y explicación de obviedades (¿dónde quedó aquello de la Tecnología, Entretenimiento y Diseño?) Por eso me ha alegrado el día escuchar a Emily Kate Genatowski, una historiadora que llevó a cabo un experimento práctico y real como la vida misma: convivir durante un año con un robot humanoide en casa. ¿Qué podría salir mal? Relacionada: www.meneame.net/m/tecnología/unitree-g1-robot-humanoide-puede-caminar

mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
A mi robot sexual siempre le duele la cabeza, y la garantía dice que no se hace responsable.
tranki #3 tranki
#1 ¿Has mirado si tiene una rendija para la introducción de las aspirinas anti-escaqueo?
a69 #5 a69
#3 Eso es el modelo premium
Tx4 #2 Tx4 *
www.meneame.net/m/ocio/go?id=4149766

Nos lo cantaban en esta canción hace años
El_Tio_Istvan #4 El_Tio_Istvan
la miniatura de Natalia Lafourcade a qué viene? ?(


:-D :hug:
tommyx #6 tommyx
"Tova es real y limitado y, obviamente, no tan listo como C-3PO o el Comandante Data."

Nos ha jodio xD xD xD
