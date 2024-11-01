Convivir durante un año con un robot humanoide implica algunas «cuestiones prácticas» que no te cuentan en los vídeos

Hacía tiempo que no veía una charla TED porque se volvieron un poco… de aquella manera; autoayuda, superación y explicación de obviedades (¿dónde quedó aquello de la Tecnología, Entretenimiento y Diseño?) Por eso me ha alegrado el día escuchar a Emily Kate Genatowski, una historiadora que llevó a cabo un experimento práctico y real como la vida misma: convivir durante un año con un robot humanoide en casa. ¿Qué podría salir mal? Relacionada: www.meneame.net/m/tecnología/unitree-g1-robot-humanoide-puede-caminar
Nos lo cantaban en esta canción hace años
Nos ha jodio