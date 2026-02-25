edición general
La conversión en comisaría de la casa natal de Hitler crea polémica en su localidad natal

La conversión de la casa natal de Adolf Hitler en una comisaría de policía ha provocado polémica en la ciudad austriaca de Braunau am Inn, cerca de la frontera con Alemania.

