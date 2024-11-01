Los controles de exportación de China obligan a las empresas europeas a reubicar sus cadenas de suministro

El endurecimiento de los controles de exportación de China está empujando a las empresas europeas a explorar nuevas capacidades de la cadena de suministro fuera de la segunda economía más grande del mundo, dijo el lunes un grupo de presión europeo, en busca de protección frente a la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Una de cada tres empresas miembros estaba buscando reubicar el abastecimiento fuera de China debido al régimen de control de exportaciones de Pekín.
| etiquetas: china , controles de exportación , empresas europeas , reubicar
Y recuerden, amiguitos.
SU Ursula cago la relaciones con China, dandose aires de superioridad moral.
Hasta la proxima
De verdad, no entiendo a que coños están jugando desde los mandos de la UE. Es todo muy extraño; o no saben negociar, o nos la están metiendo doblada. Y cada vez creo que es más lo segundo.