Los controles de exportación de China obligan a las empresas europeas a reubicar sus cadenas de suministro

El endurecimiento de los controles de exportación de China está empujando a las empresas europeas a explorar nuevas capacidades de la cadena de suministro fuera de la segunda economía más grande del mundo, dijo el lunes un grupo de presión europeo, en busca de protección frente a la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Una de cada tres empresas miembros estaba buscando reubicar el abastecimiento fuera de China debido al régimen de control de exportaciones de Pekín.

etiquetas: china , controles de exportación , empresas europeas , reubicar
4 comentarios
azathothruna #1 azathothruna
(voz de he man, version latina)
Y recuerden, amiguitos.
SU Ursula cago la relaciones con China, dandose aires de superioridad moral.
Hasta la proxima
1 K 28
Deviance #2 Deviance *
Si no he entendido mal el envío, quieren decir que china es soberana haciendo negocios y que eso no les mola, o que no quieren hacer negocios con la UE como ellos mismos quieren.
De verdad, no entiendo a que coños están jugando desde los mandos de la UE. Es todo muy extraño; o no saben negociar, o nos la están metiendo doblada. Y cada vez creo que es más lo segundo.
0 K 13
SeñorMarron #3 SeñorMarron
#2 Los ricos y su capital no tienen patria, venderían a sus padres por un puñado de dólares más. No defienden los intereses de los ciudadanos que dicen representar, si no los propios (ego, dinero y poder), aqui y en todos lados; quizá en el mundo haya unas pocas excepciones, pero por norma general el pueblo al final no pinta nada en las decisiones importantes
1 K 20
Deviance #4 Deviance
#3 Gracias por corroborar mi interpretación.
0 K 13

