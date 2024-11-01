La contradicción de la lucha contra la okupación de espacios municipales en Barcelona

En Barcelona hay 32 espacios municipales okupados, y siguiendo una propuesta del Partido Popular, que ha replicado por todo el Estado, el Consistorio está decidido a desalojarlos todos. En octubre de 2025 el teniente de alcaldía de Seguridad, Albert Batlle, afirmaba que Barcelona "no puede ni debe dar pie a ocupaciones ilegales y aún menos cuando son bienes que pertenecen al conjunto de la ciudadanía".