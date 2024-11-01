edición general
La contradicción de la lucha contra la okupación de espacios municipales en Barcelona

En Barcelona hay 32 espacios municipales okupados, y siguiendo una propuesta del Partido Popular, que ha replicado por todo el Estado, el Consistorio está decidido a desalojarlos todos. En octubre de 2025 el teniente de alcaldía de Seguridad, Albert Batlle, afirmaba que Barcelona "no puede ni debe dar pie a ocupaciones ilegales y aún menos cuando son bienes que pertenecen al conjunto de la ciudadanía".

WcPC #1 WcPC
Espacios culturales propiedad del pueblo que estaban abandonados son usados por el pueblo...
¿Es eso ilegal?
triste_realidad #2 triste_realidad
#1 Peor, son espacios subversivos.
Los narcopisos ocupas ya para otro día que tampoco molestan tanto.
WcPC #4 WcPC
#2 Precisamente los "espacios subversivos" y las organizaciones no jerarquizadas fueron las que permitieron al gobierno de la República no ser asesinados el día del golpe de estado...
Que el PSOE no entienda el peligro en que está, peligro real y físico me da una tristeza enorme.
No es la policía, la GC o el ejército lo que impidió esa matanza inicial de todos los políticos (que ocurrieron en los lugares donde el golpe de estado triunfó sin resistencia), fueron esos "espacios subversivos".
Alfon_Dc #3 Alfon_Dc
#1 por supuesto que es ilegal..los que hacen las leyes son los ellos..así que nosotros, a lo que digan los señoritos.
