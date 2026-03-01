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Contra el asedio medieval a Cuba

El bloqueo contra Cuba es el más largo de la historia. Dura ya más de 60 años. Estados Unidos ha tratado por todos los medios de acabar con el régimen comunista que gobierna la isla del Caribe desde la Revolución de 1959. El aislamiento económico y energético ha causado daños irreversibles a sucesivas generaciones de cubanos. No es posible saber cómo habría evolucionado el régimen en otras circunstancias, pero sí sabemos que ningún país del mundo ha sufrido nunca un acoso tan continuado y despiadado

| etiquetas: contra , asedio , medieval , cuba , aco
10 1 1 K 122 politica
3 comentarios
10 1 1 K 122 politica
ostiayajoder #1 ostiayajoder
A mi me gusta lo claro q es:

Quieren matar a los cubanos para q se rebelen contra el gobierno.

Algo q llevan haciendo 60 años pero ahora apretando mas y sin esconderse....

Y ESTA es la razon por la q el comunismo no funciona.
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YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
pero que asedio ni qué medieval... que en los casoplones de los milicos dirigentes de la isla no está faltando na de ná, ni alimentos, ni agua, ni electricidad, ni gasolina... tienen de todo y de sobra!!! es un bloqueo muy selectivo el que sufre la isla que esquiva precisamente a sus dirigentes, no? qué hipocresía!
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#3 laruladelnorte
Sin combustible ni energía, Cuba está abocada a la miseria y a un hundimiento de consecuencias imprevisibles. Sin petróleo no hay luz eléctrica y no se pueden conservar los alimentos ni los medicamentos. Los hospitales no pueden funcionar. El transporte se ha paralizado, de modo que la gente no puede trabajar y no llegan alimentos a los puntos de distribución. En muchos puntos no es ni siquiera posible bombear agua potable.

Maldito sea Trump y quienes lo apoyan incluyendo a toda la gusanera que se alegra del sufrimiento de su pueblo.
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menéame