Contra el asedio medieval a Cuba

El bloqueo contra Cuba es el más largo de la historia. Dura ya más de 60 años. Estados Unidos ha tratado por todos los medios de acabar con el régimen comunista que gobierna la isla del Caribe desde la Revolución de 1959. El aislamiento económico y energético ha causado daños irreversibles a sucesivas generaciones de cubanos. No es posible saber cómo habría evolucionado el régimen en otras circunstancias, pero sí sabemos que ningún país del mundo ha sufrido nunca un acoso tan continuado y despiadado
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Quieren matar a los cubanos para q se rebelen contra el gobierno.
Algo q llevan haciendo 60 años pero ahora apretando mas y sin esconderse....
Y ESTA es la razon por la q el comunismo no funciona.
Maldito sea Trump y quienes lo apoyan incluyendo a toda la gusanera que se alegra del sufrimiento de su pueblo.