Las continuas lluvias en Andalucía provocan inundaciones como nunca antes se habían visto en Madrid

Las lluvias de las últimas semanas en Andalucía llevan acumulado el equivalente a 546.474 Bernabéus. Tal ha sido el cúmulo de agua caída en el sur de la península y en las cuencas del Duero, el Tajo, el Nalón, el Sil y el Ebro que muchos madrileños se han alarmado ante lo que podría pasarles. Ha llovido tanto en “provincias” que dicha agua serviría para dar de beber a Madrid durante setecientos años, aunque eso no sería necesario porque el agua de esta ciudad es la mejor de España.