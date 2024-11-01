edición general
9 meneos
23 clics

Las continuas lluvias en Andalucía provocan inundaciones como nunca antes se habían visto en Madrid

Las lluvias de las últimas semanas en Andalucía llevan acumulado el equivalente a 546.474 Bernabéus. Tal ha sido el cúmulo de agua caída en el sur de la península y en las cuencas del Duero, el Tajo, el Nalón, el Sil y el Ebro que muchos madrileños se han alarmado ante lo que podría pasarles. Ha llovido tanto en “provincias” que dicha agua serviría para dar de beber a Madrid durante setecientos años, aunque eso no sería necesario porque el agua de esta ciudad es la mejor de España.

| etiquetas: lluvia , andalucía , extremadura , centralismo
8 1 2 K 56 ocio
3 comentarios
8 1 2 K 56 ocio
g3_g3 #2 g3_g3
Los mejores egocentrismos, en Madrid.
2 K 41
#1 toroquemado
No llueve a gusto de todos :-D
0 K 6
Cehona #3 Cehona
#1 Como que no, deseando que mi piso en Móstoles, este en primera línea de playa para poder alquilarlo en verano, cuando me voy de pisapraos a Galicia.
0 K 13

menéame