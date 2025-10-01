Continúan las llamadas 'spam': el 36% de usuarios recibe más que antes de las medidas del Gobierno, según Facua

La odisea de las llamadas 'spam' persiste para muchos consumidores españoles. El 36,5% de usuarios afirma que recibe más llamadas comerciales no consentidas que antes de las medidas aprobadas por el Gobierno, y un 36,3% indica que le llega una cantidad similar de ellas. Así lo refleja una encuesta realizada por Facua en la segunda quincena de septiembre, donde solo el 26,2% de consumidores asegura que recibe menos llamadas de este estilo.