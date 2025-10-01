edición general
Continúan las llamadas 'spam': el 36% de usuarios recibe más que antes de las medidas del Gobierno, según Facua

La odisea de las llamadas 'spam' persiste para muchos consumidores españoles. El 36,5% de usuarios afirma que recibe más llamadas comerciales no consentidas que antes de las medidas aprobadas por el Gobierno, y un 36,3% indica que le llega una cantidad similar de ellas. Así lo refleja una encuesta realizada por Facua en la segunda quincena de septiembre, donde solo el 26,2% de consumidores asegura que recibe menos llamadas de este estilo.

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
En general, casi todos los usuarios siguen denunciando ser víctimas del 'spam' telefónico —concretamente el 98,9% de los encuestados, una cifra similar a la anterior estimación de la organización de consumidores—, algo que para el secretario general y portavoz de Facua, Rubén Sánchez, sigue siendo un dato "preocupante" porque "no solo son llamadas molestas, sino que muchas veces son estafas para intentar engañar a los consumidores".
Rayder #2 Rayder
En mi caso sí he notado un descenso de las llamadas Spam.
ElPerroDeLosCinco #3 ElPerroDeLosCinco
Yo soy de los que ha notado un aumento. Mi único consuelo es que ya no llaman al fijo, sino solo al móvil, y funciona bien el aviso de "posible fraude". Aun así, de vez en cuando usan un número que no está fichado y cojo la llamada. No quiero ofender a la persona que me habla porque entiendo que es su trabajo (probablemente precario), pero me dan ganas de mandarlos a tomar por el culo. Siempre les digo que no llamen más a mi número, pero no se si sirve para algo.
chu #4 chu
Voy a aprovechar para contar una experiencia personal.

Hay unos estafadores que me llaman continuamente desde hace meses, desde diferentes teléfonos con prefijos de varias provincias españolas, pero son sudamericanos. Tengo indicios para pensar que mi teléfono lo han conseguido de la empresa que llevaba las revisiones del gas en mi anterior piso, básicamente porque preguntan por la propietaria de ese piso y creo que solo esa empresa puede asociar mi teléfono con esa mujer.
¿Puede ser que esa empresa les haya vendido la base de datos? ¿Se puede hacer algo?

Ps: no he notado una reducción de las llamadas, aunque mi teléfono sí que parece haberse vuelto más eficiente identificándolas como spam y bloqueándolas
