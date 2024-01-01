La continua amenaza de los flavivirus: dengue, zika, fiebre amarilla, WNV (virus del Nilo Occidental) y virus Usutu

Actualmente, los flavivirus tienen una distribución global y afectan a unos 400 millones de personas anualmente. Más de un cuarto de la población mundial vive en áreas donde el virus del dengue ya es endémico. La introducción del virus del Nilo Occidental o del Zika en Occidente se siguió de una rápida expansión, y la persistencia de la transmisión del virus de la fiebre amarilla en entornos urbanos, a pesar de la existencia de una vacuna efectiva, suponen serios retos de salud pública.