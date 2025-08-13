"Contesta, solo es un whatsapp" o "hasta que no lo acabes no te vas": 5 abusos laborales que no debes aceptar estas vacaciones

En España, los trabajadores tienen derecho a 30 días naturales de vacaciones y a la desconexión digital, sin atender llamadas, correos o reuniones fuera de su jornada, incluso si el contacto es de un superior. Mandar mensajes en vacaciones o baja puede acarrear sanciones. Algunas empresas bloquean el acceso a apps o activan mensajes automáticos para evitar interrupciones. No se puede modificar el calendario de vacaciones con menos de dos meses de antelación salvo fuerza mayor real.