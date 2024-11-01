Contenido y algoritmos: la lenta desaparición de la autoría en internet

Del meme al AI slop, el algoritmo convierte la autoría en mercancía: premia la copia, borra las fuentes y reduce la cultura a ruido de fondo en la economía de la atención. Las sospechas surgieron a partir de comentarios aislados en YouTube y TikTok. Algunos usuarios señalaban que el italiano Giacomo Turra, un guitar hero muy popular en Instagram, plagiaba frases de guitarristas menos conocidos en varios de sus reels. Y todo terminó por explotar cuando el youtuber y bajista Danny Sapko publicó en abril pasado un video en el que...
| etiquetas: contenido digital , algoritmos , autoría , internet
Luego estos son los que critican a Juan del Val
Encima están cavando su propia tumba, al final la gente va a preguntarle directamente a su IA preferida y todos esos sitios van a quedar con cero ingresos por suscripciones y publicidad.