La contaminación por cocaína altera el comportamiento de los salmones salvajes

La presencia de cocaína y su metabolito benzoilecgonina en ríos y lagos está alterando el movimiento de salmones atlánticos juveniles en libertad.

Un experimento en el lago Vättern (Suecia) con 105 salmones demostró que los peces expuestos al metabolito nadan hasta 1,9 veces más y se dispersan 12,3 km adicionales. El metabolito tiene un impacto más intenso que la propia cocaína, lo que cuestiona cómo se evalúan hoy los riesgos ambientales de estos contaminantes emergentes.