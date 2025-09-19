edición general
5 meneos
8 clics
Consumo regulará la publicidad de alimentos insanos para niños

Consumo regulará la publicidad de alimentos insanos para niños

Según el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, la medida complementa el Real Decreto sobre comidas saludables en los centros escolares españoles

| etiquetas: consumo , regulará , publicidad , alimentos , insanos , niños
4 1 0 K 56 actualidad
8 comentarios
4 1 0 K 56 actualidad
OCLuis #2 OCLuis
Si son alimentos insanos, ¿no habría que regular su venta antes que su publicidad? :shit:
4 K 53
#3 maoma *
#2 los hijos de los ricos políticos no comen esas mierdas, no les preocupa tanto que los hijos del populacho las coman, como para prohibirlas.
0 K 13
alcama #8 alcama
#3 Claro,porque el populacho es obligado a comprar donuts en vez de fruta
0 K 5
Machakasaurio #5 Machakasaurio
#2 pretendes regular la venta de TODAS las chuches?
No se si entiendes que básicamente a los niños no les gusta nada sano....
0 K 8
manzitor #7 manzitor
#2 Habría que prohibir entonces media industria, desde el salchichón al chocolate. Tiran de opciones intermedias, que también hacen, aunque sea menos.
0 K 11
#1 maoma
los padres preferimos pagar más, pero que nuestros hijos coman sano
0 K 13
kastanedowski #4 kastanedowski
No regularan ni controlan nada, solo pondran un mensaje en los anuncios y listo.
0 K 7
Enero2025 #6 Enero2025
Otro impuesto.
0 K 6

menéame