En consultoría, la inteligencia artificial no está destruyendo empleos: está destruyendo trayectorias profesionales

no estamos ante un armaggedon, ante una destrucción masiva e indiscriminada de empleo. Lo que está ocurriendo es algo más sutil y seguramente más perturbador: la desaparición de trayectorias profesionales claras, socialmente legitimadas y ampliamente comprendidas. Caminos que conozco bien, porque eran muy típicos en los perfiles más junior a los que doy habitualmente clases, que indicaban cómo empezar, cómo aprender y cómo progresar. La consultoría era uno de esos caminos. Su debilitamiento no elimina la necesidad de talento… pero sí el mecanis