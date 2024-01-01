La consultora de la pareja de Ayuso factura la mitad y contrata personal tras su escándalo de fraude fiscal

Maxwell Cremona, la consultora de calidad sanitaria de Alberto González Amador, redujo a la mitad sus ventas y contrató por primera vez personal en el ejercicio 2024, cuando trascendió el escándalo de fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Las cuentas anuales de 2024 que la principal empresa de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid acaba de remitir al Registro Mercantil reflejan una drástica caída de las ventas de esta micropyme el pasado ejercicio: del 49,9%, hasta 944.836 euros.
Es un claro delito de cohecho, una trama para ganar dinero entre Ayuso, su círculo familiar y grandes empresas (Quirón por ejemplo).
Casualmente otras personas de su entorno familiar también están metidos en empresas que, casualmente, también ganan mucha pasta a través de sus relaciones con la Comunidad de Madrid que preside Ayuso.
También casualmente la empresa de su padre recibió un préstamo de AvalMadrid que no devolvió.
Todo casualidades, circulen y sigan votando a los defensores de la bandera o se puto romperá España. Para esto no hay jueces Peinado.
Al cesar lo que es del cesar, un nuevo éxito de Yoli
Corrupción y caciquismo de toda la vida.
Ayer vi la película "El correo" de Daniel Calparsolo y realmente no hemos cambiado nada desde 1992. El nuevo ladrillo es la sanidad.