Consulta el sueldo de los alcaldes de España según el ISPA 2025

Aportar esta información a Hacienda no es voluntario, sino que se recoge como una obligación de los consistorios en la Orden HAP/2105/2012, que desarrolla las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Sin embargo, 1.274 Ayuntamientos no aportaron información sobre las retribuciones en 2024. Son un 16% de todos los municipios de España. Los datos reflejan que el 23% superan el salario mediano mensual, situado en 2024 en los 2.000 euros mensuales, según el INE