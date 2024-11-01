edición general
Construyendo el PC perfecto con Linus Torvalds [ENG]

pingON #1 pingON
Algo está cambiando respecto a Linux, aún no estamos en el año de linux en el escritorio, pero este y otros vídeos están mostrando un giro, gracias a la incompetencia de MS-Windows
Golan_Trevize #3 Golan_Trevize
Interesante video. Las conclusiones que saco son que:

1. Linus (Torvalds) se ha quedado delgadísimo, y está ya bastante mayorcete.
2. Linus (Sebastian) ha envejecido muchísimo en poco tiempo.
hakcer_dislexico #2 hakcer_dislexico *
Uno que detecte cada vez que haces un commit a cualquier repo y te insulte por los altavoces.
