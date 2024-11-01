·
Construyendo el PC perfecto con Linus Torvalds [ENG]
Linus Sebastian construye el pc perfecto con Linus Torvalds
actualidad
3 comentarios
#1
pingON
Algo está cambiando respecto a Linux, aún no estamos en el año de linux en el escritorio, pero este y otros vídeos están mostrando un giro, gracias a la incompetencia de MS-Windows
0
K
18
#3
Golan_Trevize
Interesante video. Las conclusiones que saco son que:
1. Linus (Torvalds) se ha quedado delgadísimo, y está ya bastante mayorcete.
2. Linus (Sebastian) ha envejecido muchísimo en poco tiempo.
0
K
15
#2
hakcer_dislexico
*
Uno que detecte cada vez que haces un commit a cualquier repo y te insulte por los altavoces.
1
K
13
1. Linus (Torvalds) se ha quedado delgadísimo, y está ya bastante mayorcete.
2. Linus (Sebastian) ha envejecido muchísimo en poco tiempo.