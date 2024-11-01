Construyendo un mito, escuela de navegantes de Sagres

La llamada escuela de navegantes de Sagres ocupa un lugar legendario en la historia de los descubrimientos marítimos, a pesar de estar envuelta en un profundo debate historiográfico. Tradicionalmente se ha vinculado su creación a la figura de Enrique el Navegante, impulsor del avance náutico portugués durante el siglo XV. Aunque no existen pruebas concluyentes de que funcionara como una institución formal, se considera un símbolo del espíritu explorador que marcó el inicio de la expansión atlántica europea.